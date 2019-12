6 Dicembre 2019 13:32

Regionali Calabria: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si ritroveranno attorno allo stesso tavolo per decidere il candidato governatore del Centro/Destra

Regionali Calabria- E’ la giornata del vertice dei leader del Centro/Destra per decidere i candidati presidente per le regionali in Calabria. Secondo quanto riposta l’AdnKronos, l’incontro tra Salvini, Meloni e Berlusconi avverrà a Milano in una delle case del leader degli azzurri. In ballo ci sono vari nomi: Occhiuto, Limardo, Abramo ma non è detto ci siano altri nomi a sopresa. Una cosa è certa il candidato sarà di Forza Italia

