Regionali Calabria, Graziano durissimo: “chi non appoggia Callipo è fuori dal Pd”

2 Dicembre 2019 14:16

Regionali Calabria, il commissario regionale del Pd durante una conferenza stampa a Lamezia Terme è durissimo con coloro che sono al fianco di Oliverio: “chi non sta con Callipo è fuori dal nostro partito”

Regionali Calabria- E’ durissimo Stefano Graziano, commissario del Pd Calabria, durante una conferenza stampa organizzata velocemente a Lamezia Terme. Il tema è sempre lo stesso, le regionali in Calabria. “Abbiamo scelto di appoggiare Callipo, chi non lo sostiene è fuori dal nostro partito”, messaggio chiaro ad Oliverio ed i suoi fedelissimi. Graziano elenca le ragioni: “è un imprenditore di grande successo che rappresenta la Calabria nel mondo, è un profilo di grande legalità avendo fatto denuncia contro il malaffare e soprattutto per il profilo sociale dell’imprenditore che umanizza la propria azienda”.

