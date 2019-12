Regionali Calabria: iniziativa a Locri per il candidato Francesco Macrì

31 Dicembre 2019 18:04

Francesco Macrì apre la sua campagna elettorale, che lo vede unico candidato nella Locride per la Lega, alle Regionali della Calabria, affrontando la tematica che più gli sta a cuore: “sviluppo agricolo e valorizzazione del territorio”

Regionali Calabria- Francesco Macrì apre la sua campagna elettorale, che lo vede unico candidato nella Locride per la Lega -Salvini Premier, alle Regionali della Calabria, affrontando la tematica che più gli sta a cuore: “sviluppo agricolo e valorizzazione del territorio”. Per l’occasione dialogherà con il presidente del Comitato Tecnico Scientifico dei Giornalisti Agricoli Italiani (UNAGA) Mimmo Vita ed il coordinatore della Lega per Salvini Premier della Locride Pasquale Ceratti. Un’occasione per incontrare la stampa, i simpatizzanti ed i cittadini e scoprire come un buon modello, nel comparto agricolo, può essere esteso a livello regionale in perfetta sintonia con il rispetto dell’ambiente attraverso un’agricoltura sostenibile che può creare sviluppo economico e turistico utilizzando i fondi europei con efficienza ed efficacia. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 Gennaio 2020 alle ore 17:00 presso la Sede Elettorale (Via Cavour 21- Vicino Villa Comunale – ex palazzo Telecom)

