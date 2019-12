Elezioni Regionali Calabria, la nota ufficiale di Forza Italia: confermiamo Jole Santelli per la presidenza della Regione [FOTO]

19 Dicembre 2019 16:29

Elezioni Regionali Calabria, Forza Italia: “confermiamo la candidatura al ruolo di presidente della Regione dell’onorevole Jole Santelli”

“Nel rispetto degli accordi assunti, continueremo a sostenere con convinzione ed impegno la candidata a presidente della Regione Emilia Romagna indicata dalla Lega, la senatrice Lucia Borgonzoni. Per quanto riguarda la Regione Calabria, confermiamo la candidatura al ruolo di presidente della Regione dell’onorevole Jole Santelli”. È quanto si legge in una nota di Forza Italia. “Per quanto riguarda la Campania, sempre in base agli accordi assunti che assegnano a Forza Italia l’indicazione del candidato presidente, confermiamo la già più volte annunciata candidatura dell’on. Stefano Caldoro” “Ricordiamo in questa occasione – si legge ancora – che Forza Italia è il partito che ha fondato il centro-destra più di 25 anni fa e che da allora ha gestito e continua a gestire con assoluta lealtà i rapporti con gli alleati”.

