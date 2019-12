Elezioni Regionali Calabria, i consiglieri regionali e i parlamentari di Forza Italia compatti con Jole Santelli: “sarà la prima Presidente donna della nostra Regione”

19 Dicembre 2019 21:04

Elezioni Regionali Calabria, i consiglieri regionali e i parlamentari ringraziano Forza Italia per la candidatura di Jole Santelli a presidente della regione

“Soddisfazione per la scelta di Forza Italia che ha indicato ufficialmente Jole Santelli come candidato alla Presidenza della Regione Calabria per le prossime elezioni Regionali in programma per il 26 Gennaio”, così, tramite una nota ufficiale, i consiglieri regionali e i parlamentari forzisti dopo la nota con cui oggi Forza Italia ha indicato proprio Jole Santelli alla guida della coalizione di centro/destra per le prossime consultazioni regionali calabresi. “Finalmente il processo per la scelta del nostro candidato è in dirittura d’arrivo, riteniamo che la figura di Jole Santelli sia la più adatta a ricoprire quest’incarico: è da sempre in Forza Italia, una figura che ha dimostrato esperienza e affidabilità, e siamo certi che non solo ci porterà ad una vittoria elettorale con ampio margine, ma anche e soprattutto che vincerà la sfida più grande, quella di saper finalmente amministrare questa Regione in modo egregio dopo tanti fallimenti e in modo particolare dopo il disastro di Oliverio e compagni del Pd che negli ultimi 5 anni hanno fatto sprofondare la Regione nel baratro”. “Con orgoglio – concludono consiglieri e onorevoli – ci impegneremo per dare alla Calabria la prima Presidente donna, in piena sintonia con la tendenza del nostro partito che ha sempre dato ampio spazio al pragmatismo e alla sensibilità tipicamente femminili con fatti concreti, in barba alla demagogia della sinistra. Jole sarà la nostra punta di diamante per una Calabria libera, sana, onesta, sviluppata e vogliosa di rialzarsi dal disastro in cui è piombata negli ultimi anni per colpa di una sinistra travolta da scandali e incapace di amministrare un territorio che ha tanta voglia di riscatto”.

