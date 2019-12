31 Dicembre 2019 13:44

Regionali Calabria: le linee guida del programma elettorale di Candeloro Imbalzano, candidato nella lista di Forza Italia

“La nostra lunga esperienza di Assessore della città di Reggio e quella legislativa , come Presidente della Commissione “Bilancio, Attività Produttive e Fondi Comunitari” del Consiglio Regionale, nonchè di amministratore dell’USL di Reggio Calabria e degli Ospedali Riuniti, ci ha fatto definitivamente capire, alla luce dei drammatici risultati prodotti dalle Giunte di centro-sinistra al Comune ed alla Regione, che la Calabria ha bisogno di persone che abbiano una comprovata competenza, un impegno appassionato ed una non comune affidabilità ed onestà”, è quanto scrive in una nota Dott. Candeloro Imbalzano.

“Abbiamo deciso di ricandidarci – prosegue- perché crediamo fortemente in un progetto di cambiamento e di rinnovamento nei comportamenti e nella capacità di realizzazione. Tra gli obiettivi che ci siamo proposti vi sono quelli di contribuire a riportare la Sanità ospedaliera e territoriale a livelli che consentano di fruire del diritto alla salute, superando il decennale Commissariamento ; di creare progetti mirati all’inserimento lavorativo di giovani e non, creando occupazione duratura; di avviare azioni di sostegno alle imprese per irrobustire la loro struttura e metterle nella condizione di affrontare le sfide del mercato; di combattere le situazioni di povertà e disagio sociale oggi così diffuse; di rafforzare tutto il sistema infrastrutturale della viabilità nazionale, provinciale, comunale e rurale; di sostenere e valorizzare l’agricoltura della nostra Provincia con azioni e leggi concertate con le Organizzazioni dei Produttori, il Sistema Cooperativo e le associazioni di categoria”.

“Infine -aggiunge- partendo dal presupposto che urge riprendere l’attuale drammatica condizione dell’Aeroporto di Reggio con l’utilizzo virtuoso dei 25 milioni di Euro conquistati grazie all’azione parlamentare dell’on. Cannizzaro , creare una rete di attrattori turistici, valorizzando le enormi risorse dei diversi Comprensori del nostro territorio, concretizzando quel turismo agroalimentare, archeologico, ambientale, religioso, termale, della montagna, d’affari e congressuale, da troppo tempo atteso. Per questo, abbiamo deciso di spenderci in prima persona portando avanti un progetto organico che metta insieme la nostra grande esperienza e la nostra competenza, sulla base di principi di trasparenza che hanno sempre contraddistinto la nostra azione politico- amministrativa, per riportare la Calabria in 5 anni in una condizione di normalità. Naturalmente tutto questo vogliamo realizzarlo con la più larga condivisione per il bene della Calabria, della Provincia e della Città di Reggio”, conclude.

