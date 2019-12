Regionali Calabria, Enrico Ligato candidato con Jole Santelli

26 Dicembre 2019 14:49

Calabria, Ligato: “ho deciso di proporre la mia candidatura, che è stata accettata, alle prossime elezioni regionali, nella lista di centrodestra che sarà guidata dall’Onorevole Jole Santelli”

Un imprenditore, fortemente legato ai valori storico-culturali della Calabria, ha deciso di ritornare nella propria terra natia e di mettere al servizio della Calabria la propria esperienza personale, così Enrico Ligato: “Ho deciso di proporre la mia candidatura, che è stata accettata, alle prossime elezioni regionali, nella lista di centrodestra che sarà guidata dall’Onorevole Jole Santelli, nella Circoscrizione Sud – Provincia di Reggio Calabria. In un momento difficile come questo è giusto che ciascuno dia responsabilmente il proprio contributo per avviare un serio processo di sviluppo e di rinnovamento. Penso a un centrodestra coeso e con un visione moderna dei problemi del Mezzogiorno.”

Il sogno di Enrico Ligato è quello di apportare un contributo di rinascita alla storia della Calabria, rendendola competitiva. In un contesto sociale ed economico difficile il compito è sicuramente arduo ma Enrico Ligato ha affermato che: “Non ho la presunzione di distribuire ricette miracolistiche, ma penso che si possa rimediare agli errori del passato indicando strategie più incisive. La Calabria è una terra ricca di bellezze naturali e con una grande storia, pertanto, è doveroso un intervento pregnante di rilancio del turismo, con collegamenti atti a promuoverlo in modo efficace ed efficiente. Così come è essenziale continuare a sostenere l’agricoltura ed, in particolar modo, l’agriturismo e l’enoturismo. Ed, ancora, è necessario un piano per l’ambiente ed il territorio con un apparato industriale eco-sostenibile, da realizzarsi con progetti mirati per l’assetto del territorio e l’ammodernamento delle infrastrutture. In particolare su questo ultimo punto si giocherà la vera sfida dei prossimi anni. Essa dovrà riguardare il miglioramento della viabilità, l’alta velocità ferroviaria, la centralità di Gioia Tauro nella portualità mediterranea e il potenziamento indifferibile degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone, per i quali si attende ancora il varo di un piano industriale. Forse non diciamo nulla di nuovo perché parliamo di problemi vecchi la cui mancata soluzione ha acuito la piaga della disoccupazione. Di nuovo ci dovrà essere l’impegno politico, serio ed appassionato”. Nonostante l’elevata disaffezione mostrata in più occasioni dai cittadini, l’obiettivo prioritario che si pone Enrico Ligato è di riavvicinare ogni singolo elettore alla buona politica, perché solo così possono avverarsi grandi cambiamenti sociali ed economici.

