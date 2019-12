Regionali Calabria: è caos nel Movimento 5 Stelle. Due candidati esclusi: “si sono inventati che sono massone”

29 Dicembre 2019 16:05

Regionali Calabria, bufera nel Movimento 5 Stelle: due attivisti esclusi dalle liste. Germanò: “si sono inventati che sono iscritto alla massoneria”

E’ bufera nel Movimento 5 Stelle dopo l’esclusione di due candidati dalle liste elettorali in vista delle regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio. Antonio Germanò, avvocato reggino, si sfoga con un lungo post su facebook: “voglio sappiate che vengo escluso dai candidati consiglieri regionali del MoVimento 5 stelle perché qualcuno si è inventato che io sarei iscritto alla massoneria. Ovviamente –sottolinea- per dirla come certi, la circostanza è piu falsa della banconota da 500 euro del mago di Loreto, in quanto io non sono mai stato iscritto alla massoneria (ma rispetto chi, per sua scelta, lo è). Evidentemente, la mia candidatura era scomoda o temuta per qualcuno al punto da indurlo ad affermare il falso contro di me. Tuttavia –prosegue– ancora più grave ritengo sia il fatto che coloro preposti al controllo dei candidati non si siano accorti di una tale falsità o, cosa ancor piu grave, si siano prestati al “gioco”. Costoro, se non hanno errato nelle loro verifiche (scambiando me per un altro, appunto “aliud pro alio”, poiché esisterebbe almeno un caso di quasi omonimia) allora hanno voluto togliermi di mezzo. Nel primo caso emergerebbe tutta la loro incapacità, nel secondo caso tutta la loro slealtà. In entrambi i casi non mi sento di continuare a far parte di un Movimento che ha al suo interno gente del genere. L’esperienza maturata mi lascia felice di avere conosciuto molti attivisti e portavoce di pregio che ringrazio, tutto il resto rimarrà solo un brutto ricordo”, conclude.

L’altra esclusa dalle liste dei grillini, Rossella Cerra, scrive sul proprio profilo facebook: “rispondo a tutti coloro che mi stanno scrivendo per chiedermi i motivi della mia esclusione dai candidati del movimento 5 stelle per le elezioni del consiglio regionale Calabrese. Sono stata esclusa senza una chiara motivazione ed in queste ore chiederemo lumi a coloro che hanno gestito la campagna elettorale in Calabria. Grazie del sostegno che continuate a darmi e delle chiamate di solidarietà che ho ricevuto. Seguirà un post più esplicativo”.

