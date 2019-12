Regionali Calabria, Rocco Dominici al veleno: “Lista di Fratelli d’Italia vergognosa, sembra una formazione del PD”

29 Dicembre 2019 12:41

L’amaro commento del presidente del Circolo Pino Rauti: “basito nel leggere la formazione della lista di Fratelli d’Italia per la competizione elettorale per la regione Calabria, semplicemente vergognosa”

“Come persona che ha fatto politica, nel suo piccolo, persona di Destra che in 45 anni di attività politica facendo tutta la trafila dal Fronte della Gioventù, al MSI ad Alleanza Nazionale, alla Destra di Storace, ad Azione Nazionale e poi con il Movimento Nazionale per la Sovranità con Gianni Alemanno, Presidente del circolo cittadino e Dirigente Nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità, resto basito nel leggere la formazione della lista di Fratelli d’Italia per la competizione elettorale per la regione Calabria, semplicemente vergognosa”. A dirlo è Rocco Dominici, presidente del Circolo “Pino Rauti”, che prosegue:

“Dopo il 7 dicembre scorso dove si è sancito il passaggio in blocco del nostro Movimento in Fratelli d’Italia, pensavo che almeno qualcuno del nostro movimento, facesse parte di questa lista, anche io avevo dato la disponibilità alla candidatura, ma niente di niente, non vi sono tracce di Sovranisti, anzi sembra una formazione del PD. Di personaggi che ancora sono in carica come consiglieri regionali o consiglieri metropolitani di sinistra o vicini alla sinistra, l’unico che riconosco di destra è il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari.

Ma Giorgia Meloni è al corrente o incosciente dell’operato fatto dai suoi coordinatori regionali, gli uomini e le donne di destra non esistono in questa lista, è stato un vero scempio, una cosa inaudita, i valori di destra che dovrebbero essere presenti nei componenti della lista di FdI, dove sono? Chi li rappresenta? Forse da Giuseppe Neri, uscente dei ‘Democratici Progressisti, da Creazzo, da Marino o da Sainato? Non credo, essendo persone che provengono dal mondo della sinistra.

Rimango ancora allibito e quindi se questa è la Destra che mi dovrebbe rappresentare, allora io non sono di destra.

Dominici rivolge un appello a Giorgia Meloni: “che chieda conto a chi irresponsabilmente ha stilato la lista per questa tornata elettorale, anche perchè se dovesse vincere il centrodestra, ci ritroveremo dentro chi ha perso con la sinistra a rimanere a galla nel centrodestra. Bravi loro che si sono riusciti a trovare posto in un’altra casa senza aver fatto un curriculum di destra e incoscienti chi li ha candidati. Pertanto mi ritengo un uomo libero e non avendo nella lista punti di riferimento di destra e il mio consenso sarà scevro di vincoli”.

Valuta questo articolo