Regionali Calabria, Domenico Creazzo: “mi candido con Fratelli d’Italia”

27 Dicembre 2019 11:05

Regionali Calabria, Domenico Creazzo ufficializza la sua discesa in campo con Fratelli d’Italia: “mi approccio a questa nuova avventura con lo stesso entusiasmo di sempre”

In un post sul suo profilo facebook, Domenico Creazzo, sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte e vice presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, ufficializza la sua candidatura con Fratelli d’Italia alle prossime regionali in Calabria. Ecco il testo integrale:

“Cari amici,

siamo pronti per una nuova sfida. Emozionante e appassionante. Sarò candidato alle prossime elezioni regionali del 26 Gennaio con Fratelli d’Italia. Mi approccio a questa nuova avventura con lo stesso entusiasmo di sempre, con immutato impegno e senso di responsabilità, e con la consapevolezza che bisognerà lavorare tanto per ricostruire la fiducia e la voglia di crederci nella gente. Mi dicono che sia un inguaribile ottimista. E, credetemi, in tempi come questi, in cui vengono meno molte certezze, riuscire a guardare avanti con la convinzione che qualcosa possa cambiare, non è semplice utopia. Lo spirito è quello della prima volta, immutata la voglia di spendermi per la Calabria e i calabresi. L’obiettivo è comune: “Hit et nunc “. Non guardiamo indietro, il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt). Ci vediamo lunedì, 30 dicembre, alle ore 17:30 a Sant’Eufemia d’Aspromonte, per l’inaugurazione della segreteria e per scambiarci gli auguri! Iniziamo a correre”.

Domenico Creazzo

Valuta questo articolo