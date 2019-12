Regionali Calabria, Di Maio a Catanzaro apre la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle: “noi unica alternativa”

13 Dicembre 2019 21:31

Regionali Calabria: Di Maio a Catanzaro apre la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Il candidato presidente Aiello: “necessario riportare la legalità in questa regione”

Si apre la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali della Calabria. In un auditorium Casalinuovo di Catanzaro gremito di militanti il capo politico dei grillini, Luigi Di Maio, ha presentato il candidato a presidente Francesco Aiello: “è la persona giusta, cercheremo di rivoluzionare la regione, di dare una svolta. Sarà importante il senso di comunità. Chi si vuole rimboccarsi le maniche voti noi”. “Essere una persona libera e fuori dai centri di potere dà fastidio”, afferma il docente dell’Unical e candidato presidente del M5S, Francesco Aiello. “È questa la lettura e l’interpretazione che ho dato di questi eventi. Io ho fatto una rassegna stampa in questi giorni e il 95% di ciò che ho letto è una stronzata pazzesca. Per modernizzare questa regione bisogna imprimere una serie di precondizioni di sviluppo lontano dagli assi della corruzione e instaurare un sistema di legalità che garantisca diritti di cittadinanza a chiunque”, conclude.

Regionali Calabria, Di Maio: “siamo sempre stati la terza via in Italia”

“Siamo sempre stati la terza via in Italia, non siamo stati nè destra, nè sinistra. Questa strada in alcuni casi ha premiato, in altri non ci ha premiato, ma non è che quando le cose non vanno bene si scappa o si cerca la scorciatoia”. E’ quanto ha ha affermato Luigi Di Maio, durante un comizio a Catanzaro a sostegno di Francesco Aiello, candidato presidente M5S.

Regionali Calabria, Di Maio: “il M5S rappresenta l’unica alternativa”

“Il Movimento 5 Stelle ha tenuto la barra dritta anche nelle elezioni più difficili e abbiamo rappresentato l’alternativa ad un modo di fare governo che ha prodotto inchieste. Non bisogna fare l’errore di pensare che cambiando le persone cambi il metodo di governare”. E’ quanto afferma Luigi Di Maio in un comizio a Catanzaro.

