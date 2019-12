Regionali Calabria, il movimento di De Magistris non parteciperà con candidati propri alle elezioni

26 Dicembre 2019 14:21

Regionali Calabria, Conia: la fase caotica e autoreferenziale della politica regionale peggiore se possibile di quella nazionale, e la nostra recente costituzione come organismo politico, non ci permettono ancora di realizzare qualcosa in linea con la nostra coscienza e con il nostro modo di agire e di intendere la politica”

“L’importante appuntamento elettorale di gennaio rappresenta per la Calabria la fine di un’esperienza di governo all’insegna del chiaroscuro, ma anche l’inizio di scenari inediti con i rischi derivanti dall’elevata frammentazione sociale prima che politica. Abbiamo vissuto con profondo disagio il teatrino inscenato da quasi tutti i protagonisti della politica regionale: le nostre chiare storie personali e quella recente e collettiva di DemA non hanno mai contemplato l’idea del “governare per esistere” e dell’agire in funzione delle tornate elettorali. Avremmo voluto dare spazio e centralità ai calabresi e alla Calabria e dedicarci alla costruzione di una concreta alternativa ispirata alle esperienze municipaliste esistenti ed in divenire, che in questi anni stanno rappresentando un argine democratico alle derive populistiche e disgreganti che sono state trasversali e a tutti i livelli negli ultimi decenni”, è quanto scrive in una nota Michele Conia, coordinatore Dema per il Mezzogiorno. “La fase caotica e autoreferenziale della politica regionale -prosegue- peggiore se possibile di quella nazionale, e la nostra recente costituzione come organismo politico, non ci permettono ancora di realizzare qualcosa in linea con la nostra coscienza e con il nostro modo di agire e di intendere la politica. Per questo demA – Calabria non parteciperà con candidati propri alla prossima tornata elettorale regionale. Valuteremo caso per caso nei territori candidature e programmi in base all’aderenza ai nostri valori e principi costitutivi, in primis l’antifascismo, la giustizia sociale e la trasparenza amministrativa. Continueremo le nostre battaglie democratiche all’insegna della dignità, del coraggio, delle passioni e del rispetto dei valori umani universali per costruire una forza politica in grado di governare in base progetti concreti, conclude.

Valuta questo articolo