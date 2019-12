Regionali Calabria, Maurizio Conforto: “dalla parte dei cittadini per la crescita dei territori”

31 Dicembre 2019 09:30

Regionali Calabria, Maurizio Conforto: “ho accettato la candidatura perché ho a cuore le sorti della nostra regione e del territorio”

“Ho il piacere e l’onore di comunicare la mia candidatura nella Lista di “Fratelli d’Italia” per le prossime elezioni regionali del 26 gennaio 2020, nella circoscrizione Calabria Centro (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia). Colgo l’occasione per ringraziare tutti i vertici ed i rappresentanti territoriali del partito per la stima e fiducia accordata, che mi stimola ancora di più ad un impegno severo, una maggiore responsabilità unita alla passione che ha da sempre contraddistinto il mio impegno nella politica”. E’ quanto scrive in una nota Maurizio Conforto. “Ho accettato la candidatura – prosegue- perché ho a cuore le sorti della nostra regione e del territorio, per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini con i loro bisogni, piccoli e grandi, che attendono risposte concrete, in questa Calabria che aspetta da tanto un riscatto politico, economico, sociale e soprattutto culturale. Metterò a disposizione la mia lunga esperienza di politico ed amministratore locale, che ha caratterizzato vasti tratti della mia vita e che penso di aver svolto egregiamente raggiungendo risultati politico – amministrativi di rilievo. La mia attività di imprenditore mi ha arricchito ancora di più e cercherò di valorizzare questo aspetto nel mio percorso, durante e dopo la campagna elettorale. La crescita, lo sviluppo ed il lavoro del nostro territorio dipendono in gran parte dall’insediamento di nuove imprese produttive che potenzino le caratteristiche e la vocazione della nostra terra (in primis turismo ed agricoltura).

Una particolare attenzione voglio dedicare ai piccoli centri, che nonostante il progressivo spopolamento, hanno grandi potenzialità e ricchezze, come ad esempio essere progettati come “paese – albergo” e – sfruttando i numerosi bandi pubblici – dare loro una opportunità di crescita e ripopolamento, con la creazione di grandi occasioni di lavoro per i giovani che potranno costituire cooperative per la gestione della ospitalità diffusa. Un altro importante tema che mi sta a cuore è il settore energetico regionale: la Calabria esporta il 90% dell’energia elettrica che produce ed è la seconda regione per sovrapproduzione (esporta il il 156% dell’energia prodotta, pari a 9.916 GWh) ed il ricavato (centinaia di milioni di euro) va allo Stato, non un solo centesimo resta alla Calabria che è diventata un Bancomat per le regioni più ricche, con la odiosa beffa che i calabresi pagano la bolletta elettrica più salata d’Italia. Colgo infine l’occasione di ringraziare quanti mi stanno incoraggiando e mi sono vicini in questa avventura, a loro ed a tutti assicuro che, come sempre, farò solo scelte da uomo libero, con grande dedizione ed amore per la mia terra”, conclude.

