Regionali Calabria, Ciconte: “non mi candido, torno a fare il medico”

27 Dicembre 2019 21:55

Vincenzo Ciconte non sarà candidato alle prossime elezioni regionali. L’ex esponente del Pd lo spiega in una nota

L’ex assessore regionale Vincenzo Ciconte non sarà candidato alle prossime elezioni regionali. L’ex esponente del Pd scrive in una nota: “dopo una lunga e attenta analisi, la mia coscienza non mi consente di affrontare serenamente e con la passione che mi ha sempre contraddistinto, la campagna elettorale volta al rinnovo del consiglio regionale. Esistono momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte chiare e agire di conseguenza. Ringrazio coloro che mi hanno sostenuto in questi anni, con spirito di amicizia e di sacrificio, per il bene dei cittadini calabresi. Ritorno alla mia professione che svolgerò con l’entusiasmo e l’amore di sempre”, conclude..

