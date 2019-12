22 Dicembre 2019 20:45

Regionali Calabria: colpo di scena nel Centro/Sinistra. Mario Oliverio potrebbe fare un passo indietro e rinunciare a correre alle elezioni del prossimo 26 gennaio

Elezioni Regionali Calabria- Mario Oliverio potrebbe fare un passo indietro e rinunciare a correre alle regionali del prossimo 26 gennaio. Oggi Nicola Zingaretti aveva rivolto proprio al Governatore uscente un appello “a fare prevalere le ragioni dell’unità“. Il segretario del Pd aveva invitato il presidente uscente a “sostenere questo percorso di cambiamento e rinnovamento” messo in campo con la candidatura di Pippo Callipo “anche al fine di non disperdere il lavoro svolto in questi anni”.

