Regionali Calabria: il Centro/Sinistra con Oliverio va avanti, saranno 5 le liste a sostegno del Governatore uscente

4 Dicembre 2019 22:06

Regionali Calabria: il Centro/Sinistra con Oliverio definisce le liste, viene confermata la larga presenza dei consiglieri regionali uscenti e la disponibilità al dialogo

Regionali Calabria- Si è riunito, presieduto dall’on. Luigi Incarnato, coordinatore del Centro/Sinistra, il tavolo tecnico per la formazione delle liste a sostegno della candidatura di Mario Oliverio Presidente. “Nel corso delle riunione -si legge in una nota- sono state definite almeno cinque liste: Oliverio Presidente, l’area dei riformisti, due liste partecipate da amministratori dei Comuni e degli altri Enti Territoriali, una lista di esponenti del mondo delle professioni e del civismo democratico. Viene confermata, nonostante una campagna di disinformazione in atto, la larga presenza dei consiglieri regionali uscenti; si registra una significativa adesione nell’ambito di sindaci e amministrazioni locali; si è dato atto che la coalizione di Centro/Sinistra è l’unica che ha già svolto una partecipata e impegnata iniziativa sulla redazione del programma che sarà ulteriormente sviluppato nelle prossime settimane anche attraverso nuove iniziative nei territori. Il tavolo resta convocato in seduta permanete al fine di accelerare e completare la selezione delle candidature attraverso il coinvolgimento dei territori e delle realtà più rappresentative della società calabrese. Contemporaneamente è stata ribadita la disponibilità a tenere aperta ogni forma di dialogo e confronto con tutte le componenti democratiche e con le istanze provenienti dalla società”, conclude la nota.

