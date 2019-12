Regionali Calabria, caos nel Centro/Sinistra. Callipo: “avrò l’ultima parola sulle liste. Nessuno sconto su legalità e rottura col passato”

26 Dicembre 2019 18:30

Regionali Calabria, Callipo ribadisce i criteri per la scelta dei candidati nella sua coalizione: “vaglierò personalmente ogni candidatura”. A far salire la tensione sono alcuni nominativi considerati “poco presentabili”

E’ caos nel Centro/Sinistra in vista delle presentazioni delle liste. Pippo Callipo è stato chiaro: “avrò l’ultima parola sulle liste. Nessuno sconto su legalità e rottura col passato”. Alcuni uomini proposti da Mario Oliverio non piacciono al “re del tonno”: ciò sta provocando tensione fra molti aspiranti candidati. Intanto questa sera ci sarà una riunione probabilmente a Lamezia e domani un nuovo incontro decisivo per “smussare gli angoli”. Non sarà semplice e scontato trovare una quadra e le trattative proseguiranno sino all’ultimo minuto utile prima della presentazione delle liste.

