Regionali Calabria: Centro/Destra nel caos, il vertice telefonico tra i leader non sblocca lo stallo

17 Dicembre 2019 22:50

Regionali Calabria, a pochi giorni dalla presentazione delle liste resta lo stallo nel Centro/Destra: il vertice telefonico tra Berlusconi, Salvini e Meloni non risolve la questione dei candidati

Regionali Calabria- Nel Centro/Destra non si riesce a trovare una soluzione sui candidati in vista delle elezioni del 2020. Il vertice telefonico tra Berlusconi, Salvini e Meloni non ha portato i risultati sperati: a frenare l’accordo complessivo sarebbe la scelta del candidato governatore in Puglia. La Lega, infatti, avrebbe detto “no” sul nome di Raffaele Fitto per la presidenza della regione (ricordiamo che l’esponente di Fratelli d’Italia e prima ancora di Forza Italia è stato già governatore della regione e capo dell’opposizione con Vendola presidente). Di fronte a queste resistenze del Carroccio, Meloni avrebbe puntato i piedi frenando l’accordo anche in Calabria. Nella nostra regione la situazione è particolarmente caotica: le liste si presentano entro il 27 dicembre ed, in particolare, resta il rischio di una spaccatura nelle file di Forza Italia con una doppia candidatura, quelle di Jole Santelli e di Mario Occhiuto. Il tempo stringe e da qui a fine settimana è quasi obbligatorio trovare un accordo ed un nome chiaro da contrapporre a Callipo, Oliverio e Aiello.

Valuta questo articolo