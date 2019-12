Regionali Calabria: domani Carlo Tansi incontrerà i cittadini di Catanzaro e Corigliano – Rossano

13 Dicembre 2019 15:46

Doppio appuntamento per Carlo Tansi candidato governatore della Regione Calabria che domani 14 dicembre incontrerà i cittadini di Catanzaro e di Corigliano-Rossano

Doppio appuntamento per Carlo Tansi candidato governatore della Regione Calabria che domani 14 dicembre incontrerà i cittadini di Catanzaro e di Corigliano-Rossano. Primo appuntamento alle ore 10,30 a Catanzaro Lido presso l’Hotel Niagara sul tema “Ss106: quale futuro per la statale della morte?”. Durante l’incontro interverranno anche Antonio Lamberti, Margherita Perri, Fabio Pugliese e Antonio Bevilacqua. Alle 17,30 Tansi sarà nell’Aula Convegni, centro di eccellenza dell’Area urbana di Corigliano Scalo per presentare il progetto Tesoro Calabria. “Intendiamo porre grande attenzione al problema della sicurezza stradale, legato alle carenze strutturali di strade ad intensa percorrenza, inadeguate e con scarsissime condizioni di sicurezza rispetto agli attuali flussi di traffico, all’incremento del trasporto pesante ed alle attuali velocità medie di percorrenza nei tratti extraurbani – dichiara Tansi. Drammatica è la situazione della Ss106, che nonostante sia di proprietà dello Stato e gestita dall’Anas, non può esimere la Regione dall’interloquire con il Governo per concordare – e se il caso – “imporre” un piano di investimenti che ne risolva le criticità”. “Se ho accolto l’invito dei cittadini calabresi a candidarmi è perché alla fine ha prevalso il mio attaccamento a questa terra ed il mio senso del dovere – continua Carlo Tansi. Per risollevare la Calabria è indispensabile l’impegno di tutti gli uomini e le donne oneste, libere da qualsiasi condizionamento”. Saranno momenti importanti, al quale il candidato invita i cittadini ad esserci, per ascoltare quanto ha da proporre per trasformare la Calabria.

