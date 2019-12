Regionali Calabria, De Gaetano: “non sarò candidato ma il mio impegno continua come sempre al servizio degli ultimi”

27 Dicembre 2019 22:05

Regionali, Nino De Gaetano: “non sarò candidato ma il mio impegno continua come sempre al servizio degli ultimi e per il riscatto della Calabria”

Regionali Calabria- Nino De Gaetano, l’ex assessore regionale della prima Giunta di Oliverio, non sarà candidato per le elezioni del 26 gennaio. E’ lo stesso politico, già esponente di Rifondazione Comunista e del Partito Democratico, a comunicarlo con un post sul suo profilo facebook. Ecco il testo integrale:

“Carissimi vorrei comunicarvi che non sarò candidato alle prossime elezioni regionali. Avevo dato la mia disponibilità solo nella misura in cui il candidato alla presidenza fosse stato Mario Oliverio. La scelta di Callipo, candidato civico, non mi rappresenta. Sicuramente una persona perbene (a cui faccio gli auguri più sinceri per un grande risultato), ma un imprenditore, prestato alla politica (e la nostra Regione ha bisogno di politica), che sicuramente non rappresenta le idee e la storia della sinistra ; infatti molte volte ha votato a destra con sentimenti populistici che strizzano gli occhi ai grillini. Tutte cose che non mi rappresentano e sicuramente la sua candidatura non rappresenta il rinnovamento e men che mai L’Unità della coalizione . Ovviamente il mio impegno politico continua come sempre al servizio degli ultimi e per il riscatto della Calabria”.

Nino De Gaetano

