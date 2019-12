Regionali, Aiello presenta la candidatura a Governatore per il Movimento 5 Stelle: “la Calabria è un territorio che ha fame di sviluppo”

27 Dicembre 2019 16:36

Regionali, Aiello presenta la candidatura a Governatore per il Movimento 5 Stelle: “la Calabria ha un territorio che ha fame di sviluppo”. A sostegno del docente dell’Unical anche la lista “Calabria Civica-Liberi di cambiare”

Regionali Calabria- Presentata la lista del Movimento 5 Stelle con Aiello candidato presidente. Questa ,attina il docente dell’Unical, accompagnato dai deputati Paolo Parentela e Riccardo Tucci, si è recato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro. “Per quanto mi riguarda – ha affermato Aiello – l’obiettivo di questa campagne elettorale è spersonalizzarla per passare al dibattito vero, mettendo in evidenza le questioni chiave del mancato sviluppo della Calabria e soprattutto cosa si vuole fare per tentare di risollevare la Calabria, che è un territorio che ha fame di sviluppo”. A sostegno di Aiello, oltre al M5S ci sarà anche la lista “Calabria Civica-Liberi di cambiare”.

