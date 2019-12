Regionali Calabria: Giovanni Brandi Cordasco Salmena è il candidato dei Liberaldemocratici Italiani

30 Dicembre 2019 09:42

Regionali Calabria– Nel condividere il progetto politico amministrativo del centrodestra a sostegno del candidato Presidente On. Jole Santelli, per la circoscrizione nord (provincia di Cosenza) i Liberaldemocratici Italiani hanno “inteso designare quale proprio candidato, l’avv. prof . Giovanni Brandi Cordasco Salmena, nella lista Casa delle Libertà capeggiata dall’On. Pino Gentile. Liberaldemocratici calabresi, con la candidatura del noto professionista, hanno inteso proseguire la politica di moderazione accogliendo quanti siano sfiduciati dalla recente deriva in cui è precipitata la politica nazionale in mano a esponenti improvvisati ed incompetenti ma ancora di più quella regionale che ne sembra essere una patologica estensione, la quale fa della Calabria il fanalino di coda del Paese. Attraverso scelte di coesione, di prudenza e di moderazione i Liberaldemocratici Italiani vogliono interpretare all’interno della coalizione un ruolo di equilibrio e di moderazione tra le diverse forze che sostengono la presidenza dell’On. Santelli impegnandosi affinché i mali endemici della regione possano finalmente auspicare verso movimenti di effettivo rinnovamento dopo il lungo stallo di un’amministrazione di sinistra oscurantista e chiusa a più vaste prospettive nazionali ed europee”.

