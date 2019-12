Regionali Calabria: volano gli stracci nella coalizione che sostiene Pippo Callipo. Escluso Orlandino Greco: “sono amareggiato”

27 Dicembre 2019 12:53

Regionali Calabria, il consigliere regionale è indagato per associazione mafiosa e voto di scambio: veto di Pippo Callipo che non lo vuole nelle liste che lo sostengono

Regionali Calabria- E’ amareggiato Orlandino Greco, il consigliere regionale vicino a Mario Oliverio, escluso dalle liste che sosterranno Pippo Callipo. Il “re del tonno” ha messo il veto sul politico cosentino in quanto indagato per associazione mafiosa e voto di scambio. Su fb Greco esprime tutto il suo dispiacere, ecco il testo integrale:

“Siamo alla resa dei conti e questi conti mi vedono come l’unico politico calabrese a non meritare la candidatura perchè macchiato di terribili colpe. L’unico. E quali sarebbero queste colpe? Io che non sono neanche stato rinviato a giudizio, perchè dovrei pagare? C’è un giudice che deve ancora esprimersi sulla richiesta di rinvio e che potrebbe anche pronunciarsi rigettandola così come è stata rigettata la richiesta di misura cautelare più volte da parte del Gip, del Tribunale del Riesame e anche dalla Cassazione che ha dichiarato inammissibile l’azione della procura. Sono amareggiato perchè chi mi conosce sa quanto la politica dia senso alla mia vita, quanto ami la mia terra e come, da sindaco, abbia amministrato con trasparenza e integrità denunciando quelli che oggi mi accusano. Ridicolo. Ridicolo è il trattamento che mi è stato riservato. Ridicolo e vergognoso. Ma dov’è lo Stato di Diritto? La verità è che sono scomodo così come è scomodo il movimento che mi onoro di rappresentare. Siamo una forza inarrestabile che cresce sempre di più e mette radici in ogni territorio. Amici, hanno paura di noi e se questo da un lato mi gratifica dall’altro mi impone delle responsabilità. E oggi mi sento responsabile. Ma non finisce qui. Sono più carico che mai e quanto accaduto, insieme al sostegno di tutti, mi motiva ad andare avanti perchè la Calabria, quella bella, è ancora possibile”.

