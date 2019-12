10 Dicembre 2019 17:21

Regionali, Pippo Callipo apre al M5S: “insieme possiamo fare la rivoluzione in Calabria, spero Di Maio mi chiami”

Regionali Calabria- ”Luigi sarà in Calabria venerdì, mi auguro che mi chiami e mi chieda di salire con lui sul palco dell’auditorium di Catanzaro”. E’ quanto afferma Pippo Callipo, candidato governatore oer le regionali in Calabria appoggiato dal Partito Democratico, a Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”. ”Abbiamo avuto un contatto coi 5S, sarebbe stato bello, poi non so cosa sia cambiato. Io comunque vivo in una casa che non ha porte: quando i 5 stelle vogliono venire in Calabria possono venire da me, facciamo una cosa bella per la mia regione, una vera rivoluzione”. Alla domanda se Aiello potrebbe ritirasi per appoggiare il la sua candidatura, il “re del tonno” afferma: ”farebbe una cosa bella contro qualche pazzo che vorrebbe venire ad amministrare in Calabria, provenendo da fuori. Io sono disponibile al dialogo, mi trovo in sintonia coi 5 Stelle, abbiamo delle idee abbastanza simili”. Sugli avversari: ”li rispetteremo ma andiamo avanti col nostro programma, non abbiamo paura di nessuno”. Sulle sardine: ”siamo pronti ad affrontarle. E comunque è più buono il tonno maturo e ben stagionato che le sardine…”, conclude.

Intanto domani, mercoledì 11 dicembre, gli iscritti del Movimento 5 Stelle, sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere la lista dei nomi dei candidati. Si voterà dalle 10 alle 19 per esprimere due scelte: i candidati consiglieri regionali e la scelta del Candidato Presidente. Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau, potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione.

Valuta questo articolo