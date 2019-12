Regionali Calabria, Lucano: “Pippo Callipo è contro la Sinistra. Io voto per Oliverio”

16 Dicembre 2019 18:59

Regionali Calabria, Lucano: “Pippo Callipo è sempre stato contro il Centro/Sinistra, è una personalità che divide e fece vincere la destra di Scopelliti. Oliverio viene dal partito comunista ha una storia di sinistra”

“Pippo Callipo è sempre stato contro il Centro/Sinistra, è una personalità che divide e fece vincere la destra di Scopelliti. Oliverio viene dal partito comunista ha una storia di sinistra”. E’ quanto afferma l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. “Quando abbiamo avuto difficoltà a Riace – prosegue Lucano – è sempre stato dalla nostra parte. Ed anche quando ho avuto le vicissitudini giudiziarie ha sempre espresso solidarietà e non solo umana. Aveva intuito, a differenza del nazionale, che l’idea Riace era una risorsa per l’intera sinistra italiana perché ribaltava il paradigma secondo cui gli immigrati erano criminali. Purtroppo era quel che allora pensava il Pd nazionale. Ricordo che sono stati dirigenti, come l’ex ministro Marco Minniti, ad aver rovinato Riace. E mentre Minniti perseguitava Riace con i suoi decreti tagliando i fondi, Oliverio era qui con noi”. “Se le cose restano così – aggiunge Lucano – voterò il presidente Oliverio. Spero, però, che tutti abbiamo contezza della drammaticità della situazione. Per cui occorre che ognuno faccia un passo indietro e si ritrovi l’unità su un nome condiviso per evitare che si imponga la destra di Salvini. Il tempo ancora c’è”, conclude.

Valuta questo articolo