Regionali Calabria, Callipo: “possiamo farcela puntando su diritti e legalità”

29 Dicembre 2019 14:22

Regionali Calabria, Callipo: “vorrei liberare i calabresi dalla sudditanza e questo è possibile amministrando con onestà, vivendo la politica come servizio alla comunità”

“Libertà, onestà, servizio, coerenza, cambiamento”. Ecco le parole d’ordine per la compagna elettorale del candidato governatore della Calabria, Pippo Callipo. “Qui – spiega in un’intervista a La Repubblica- per vedersi riconoscere qualsiasi diritto bisogna andare a bussare alla porta di boss, onorevoli o ras di turno, che così hanno facoltà di disporre delle persone. Io vorrei liberare i calabresi dalla sudditanza e questo è possibile amministrando con onestà, vivendo la politica come servizio alla comunità. Se saremo coerenti con i principi che abbiamo sempre, il cambiamento è possibile”.

