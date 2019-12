Regionali Calabria, Callipo lancia un appello ai “calabresi onesti”: “questa volta abbiamo un’occasione unica e non va sprecata”

24 Dicembre 2019 12:01

Regionali Calabria, Callipo: “qui la legalità è la madre di tutte le battaglie. Senza, non c’è riscatto, crescita e sviluppo”

“Qui la legalità è la madre di tutte le battaglie. Senza, non c’è riscatto, crescita e sviluppo. Ma oltre all’impegno di magistratura e forze dell’ordine, oltre alla ribellione della società civile, dobbiamo liberare i calabresi dal bisogno. Devono godere dei propri diritti senza dover bussare alla porta di un onorevole, di un burocrate o di un boss”. E’ quanto afferma, in un’intervista a La Repubblica, il candidato alle regionali in Calabria Pippo Callipo, il quale lanciaun appello “ai calabresi onesti perché questa volta abbiamo un’occasione unica e non la dobbiamo sprecare”. “Nella vita si sceglie se seguire una strada dritta per raggiungere i propri obiettivi o cercare scorciatoie – osserva Callipo – A noi non interessano. Come ha detto pubblicamente il mio amico Nino De Masi (imprenditore e testimone di giustizia), i voti di padrini, lobbisti, corrotti e corruttori non li vogliamo. Chiediamo l’appoggio dei cittadini onesti, puliti, che vogliano il riscatto della Calabria”. “Zingaretti in Calabria ha avuto il coraggio di sostenere un progetto di rinnovamento rompendo i vecchi schemi della politica politicante. L’interlocuzione con il governatore Oliverio rientra nelle dinamiche interne al Pd e non interferisco. Qualsiasi cosa accada non dovrà intaccare la freschezza e l’autenticità della rivoluzione che vogliamo fare in Calabria”, conclude.

