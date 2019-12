20 Dicembre 2019 12:49

Regionali, Bruno Bossio: “Gratteri arresta metà Calabria! E’ giustizia? No è solo uno show! Colpire mille per non colpire nessuno. Anzi si. Colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi”

E’ durissimo il deputato del Pd e moglie di Nicola Adamo, Enza Bruno Bossio contro il Procuratore di Catanzaro. La deputata sul suo profilo facebook commenta gli arresti di ieri: “Gratteri arresta metà Calabria! E’ giustizia? No è solo uno show! Colpire mille per non colpire nessuno. Anzi si. Colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi. Il resto finirà in una bolla di sapone come il 90% delle sue indagini! E la ‘Ndrangheta continuerà a prosperare come ha fatto in questi anni“, conclude.

