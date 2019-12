Regionali Calabria, Berlusconi candida Santelli: “attendiamo l’ok degli alleati”

19 Dicembre 2019 20:43

Regionali Calabria, Berlusconi: “noi abbiamo ripiegato su un’ottima candidata che è Jole Santelli ma aspettiamo perchè Fratelli d’Italia ha detto che tutti i candidati vanno comunicati insieme”

“Non siamo il partito di maggioranza e quindi dobbiamo avere alleati da cui pure siamo distinti. Questo comporta inconvenienti come quello in Calabria“. E’ quanto ha affermato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. L’ex premier ha aggiunto: “Noi abbiamo ripiegato su un’ottima candidata che è Jole Santelli ma aspettiamo perchè Fratelli d’Italia ha detto che tutti i candidati vanno comunicati insieme. Quindi, siccome non c’è uniformità di vedute, aspettiamo il via libera definitivo a Santelli da parte dei nostri alleati”.

