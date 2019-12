Regionali Calabria, Giuseppe Aieta: “resto al fianco di Mario Oliverio”

7 Dicembre 2019 15:51

Regionali Calabria, Giuseppe Aieta: “continuo a lavorare per l’unità di tutti i riformisti calabresi per vincere la sfida e battere le destre”

Giuseppe Aieta resta al fianco di Mario Oliverio. Lo scrive sul suo profilo facebook: “non sono abituato a rinnegare la mia storia tanto più a mollare Mario Oliverio con cui ho trascorso i migliori anni della mia vita politica. “Continuo a lavorare per l’unità di tutti i riformisti calabresi per vincere la sfida e battere le destre. La politica è piena della sindrome del rancoroso beneficato: io non ho né rancori né ho avuto benefici. Pertanto continuo a ricercare le ragioni dello stare insieme anziché continuare ad avvelenare i pozzi. Mi riferisco, ovviamente, al campo della politica e, in particolare, al campo dei riformisti calabresi che in queste occasioni dovrebbero dimostrare di essere classe dirigente. Sono Socialista e mi nutro della mia libertà“, conclude.

