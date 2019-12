Regionali Calabria, Aiello (M5S): “mi piace il tonno Callipo ma non mi ritiro”

3 Dicembre 2019 16:14

Regionali Calabria, Aiello (M5S): “mi piace il tonno Callipo? Lo uso regolarmente, mi piace come mi piacciono altri prodotti tipici della Calabria. Mi ritiro? Assolutamente no”

“Mi piace il tonno Callipo? Lo uso regolarmente, mi piace come mi piacciono altri prodotti tipici della Calabria. Mi ritiro? Assolutamente no”. Francesco Aiello, candidato del M5S alle regionali in Calabria, interviene ad Un giorno da pecora. “Sono il candidato – prosegue– di un’alleanza civica trainata dal M5S. Sono stato contattato dalla deputazione parlamentare dei 5 stelle in Calabria, hanno scaricato il mio curriculum da internet e mi hanno proposto di fare questa alleanza civica. Cosa c’è nel mio curriculum? E’ il curriculum di un docente universitario di politica economica che da 40 anni fa attività di ricerca”. “Sono il candidato – aggiunge- indicato dal M5S che guiderà un’alleanza civica. Oltre al M5S ci sono liste civiche che stiamo costruendo cercheremo di incorporare il nuovo volto della Calabria”.

Aiello prosegue ancora parlando del candidato del Pd: “sono compiaciuto che ci sia l’amico Callipo. Mi piace il tonno Callipo? Lo uso regolarmente, mi piace come mi piacciono altri prodotti tipici della Calabria”, dice Aiello rispondendo alle sollecitazioni dei conduttori. “Mi ritiro? Assolutamente no, abbiamo un programma di attività che stiamo portando avanti sul territorio. Il mio mandato non è trovare interlocuzioni con altre forze politiche, è un tema generale che riguarda i vertici dei due partiti”, conclude.

Valuta questo articolo