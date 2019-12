30 Dicembre 2019 21:41

Regionali: “10 idee per la Calabria” sarebbe stata esclusa per la mancanza del collegamento delle liste provinciali con la candidatura a presidente

Pippo Callipo avrà tre liste a supporto e non quattro: alle elezioni regionali del 26 gennaio non parteciperà la lista “10 Idee per la Calabria”. L’esclusione era quasi certa in quanto all’atto della presentazione delle candidature nella documentazione prodotta dai delegati della lista mancava il collegamento delle liste provinciali con la candidatura a presidente.

Valuta questo articolo