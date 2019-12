Reggio, Stanza 101 soddisfatta per la candidatura di Santelli: “Finalmente liberiamo la Calabria dal malgoverno del PD”

21 Dicembre 2019 13:30

La comunità di Stanza101 esprime forte e sincero apprezzamento circa l’ufficializzazione della candidatura di Jole Santelli alla carica di Governatore della Regione Calabria. “Finalmente può avere inizio con lei la liberazione della Calabria dal malgoverno del PD, consci che questo impegno si prolungherà fino alle prossime amministrative per Reggio, città ormai fiaccata dal centrosinistra. Sia la Calabria che la città di Reggio hanno bisogno di forze nuove per una politica che sappia generare la visione di una progettualità coerente tra programma di sviluppo e direttive valoriali. A nostro parere, pertanto, il ruolo della metapolitica e della cultura deve contribuire, attraverso un dibattito interno allo schieramento del centrodestra, nel mediare le istanze di un Popolo sfiancato da problemi ormai atavici ma soprattutto mortificato nella sua speranza di riscatto. Una volta per tutte, vanno poste in essere tutte quelle condizioni affinché la nostra Regione possa far crescere le sue generazioni offrendo opportunità ai sui giovani. I ragazzi e le ragazze calabresi non devono più abbandonare la propria terra ma devono giocarsi qui la sfida di un futuro dove ciascuno possa lavorare generando benessere sociale. Va attuata una efficace azione di lotta al bisogno attraverso una coraggiosa ridefinizione della sanità, associata a una visione di sviluppo che finalmente valorizzi le doti naturali di questa terra, in particolare nei settori del turismo e dell’agricoltura, con investimenti seri nelle infrastrutture e nei trasporti. Allo stesso tempo, siamo certi che la candidatura di Jole Santelli si pone contro quelle logiche asservite a quei tristi e inconfessabili interessi che hanno fatto della Calabria il suo attuale deserto. Stanza101 è pronta a scendere in campo con la propria identità ed il suo bagaglio valoriale e progettuale, per contribuire alla creazione di una avanguardia cultuale e di una condivisione politica che compia una reale discontinuità con il sinistro passato, e dimostri determinazione contro ogni forma di lobby e mafia di potere”.

