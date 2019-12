Reggio Calabria, Pratticò (FdI): “a dir poco vergognosa la situazione del manto stradale sul Viale Europa”

17 Dicembre 2019 11:59

Reggio Calabria, Pratticò: “più che una strada, quella del Viale Europa sta diventando una vera e propria mulattiera, con grandissime voragini, che rischiano di compromettere l’incolumità dei tanti automobilisti e dei pedoni”

“Più che una strada, quella del Viale Europa sta diventando una vera e propria mulattiera, con grandissime voragini, che rischiano di compromettere l’incolumità dei tanti automobilisti e dei pedoni, che quotidianamente transitano su questa importante arteria, che collega il centro con la periferia sud della città”, è quanto scrive in una nota Antonino Pratticò di Fratelli d’Italia. “Le condizioni a dir poco disastrose del manto stradale, oltre a procurare enormi disagi ai cittadini, con ingenti danni alle proprie autovetture, potrebbe comportare seri problemi anche per la sicurezza dei pedoni, considerato che la zona è priva di illuminazione pubblica e nelle ore serali, si corre il rischio di cadere in una di queste grandi viragini. I lavori per lo spartitraffico, in corso da 8 mesi, oltre a procedere a rilento, stanno arrecando innumerevoli disagi a cittadini e commercianti della zona, che sono letteralmente stremati da questa situazione. Non vorremmo, che ci scappasse il ferito o addirittura il morto, come purtroppo è avvenuto in altre zone della città e si intervenga al più presto possibile per rendere la condizione di questa importante arteria cittadina”, conclude.

Valuta questo articolo