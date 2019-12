9 Dicembre 2019 11:17

Reggio Calabria, la via Trabocchetto versa in condizioni disastrose: il manto stradale è completamente distrutto

Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato il video che pubblichiamo a corredo dell’articolo, che testimonia le condizioni disastrose in cui versa la città di Reggio Calabria tutta. Il video è stato girato in via Trabocchetto e la lettrice a bordo di un’auto fa notare come la strada sia una mulattiera piena di fosse e voragini e zone transennate che consentono a stento il passaggio, rendondo la strada una vera e propria gincana.

