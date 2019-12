Reggio Calabria: domani presso l’Università per Stranieri “Alighieri” il Seminario di studi su “Le nuove frontiere della giurisdizione ecclesiastica”

3 Dicembre 2019 16:26

Reggio Calabria: si terrà mercoledì 4 dicembre ore 15:00 presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri, il Seminario di studi su: “Le nuove frontiere della giurisdizione ecclesiastica tra fede, diritto e sovranità”

Si terrà mercoledì 4 dicembre ore 15:00 presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri , il Seminario di studi su: “Le nuove frontiere della giurisdizione ecclesiastica tra fede, diritto e sovranità”. Dopo i saluti istituzionali del prof. Antonino Monorchio Presidente del C. di A. Università per stranieri Dante Alighieri, del prof. Domenico Siclari Direttore del Dipartimento, di Monsignor Erasmo Napolitano Presidente Associazione canonistica italiana, dell’Avv. Rosario M. Infantino , del dott. Danilo Ferrara , dell’avv. rotale Manuela De Sensi e del Presidente Associazione culturale anassilaos Stefano Iorfida la parola passerà alla presidenza dei lavori curata dal prof. Salvatore Berlingo’ Magnifico Rettore dell’Università per stranieri Dante Alighieri. Ad introdurre i lavori il Comm. Avv. Corrado Savasta. Tra i relatori del Seminario Mons. Vincenzo Varone Vicario Giudiziale e Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, l’Avvocato M. Ornella Attisano. Previsti inoltre degli interventi programmati del sociologo prof. Andrea Commisso, di Rev,mo Mons. Luigi Cannizzo . L’evento sara’ concluso dal Presidente della Confederation Internationale de Genealogie et Heraldique e della Commissione Internazionale per lo studio degli Ordini Cavallereschi Dott. Pier Felice degli Uberti. Il Seminario gode del patrocinio del tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro, dell’ordine degli avvocati di Reggio Calabria, dell’ordine degli assistenti sociali della Calabria, dell’Associazione canonistica italiana, del collegio degli avvocati della regione ecclesiastica calabria e dell’associazione culturale Anassilaos.

Valuta questo articolo