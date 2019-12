Reggio Calabria, una lettrice scrive a StrettoWeb: “Natale senz’acqua e sommersi di rifiuti. Grazie sindaco”

26 Dicembre 2019 10:12

Strade stracolme di rifiuti e rubinetti a secco. Una lettrice di Reggio Calabria scrive a StrettoWeb: “Grazie all’Amministrazione comunale e al sindaco per queste feste indimenticabili”

Triste Natale per i cittadini di Reggio Calabria. Riportiamo di seguito sfogo di una lettrice di StrettoWeb:

“Grazie amministrazione comunale e sindaco di Reggio Calabria. Grazie per questo Natale senza acqua, grazie per aver dovuto lavare i nostri bambini e anziani con bottiglie di acqua minerale, grazie per i cumuli di spazzatura, grazie per l’ennesimo allagamento dopo le ultime piogge, grazie perché abbiamo dovuto pulire noi vigilia di Natale i tombini e la strada in via Galvani, grazie ci ricorderemo di queste feste senza acqua e delle strade stracolme di spazzatura e cattivi odori, grazie per aver fatto di questa città un inferno per i residenti. Grazie perché ci prendete in giro dicendo che è tutto a posto, tutto rientrato nella normalità mentre la drammaticità di questa povera città è sotto gli occhi di tutti….grazie per queste feste indimenticabili”.

