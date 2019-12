Reggio Calabria: presentato il 49° Tuffo di Capodanno nelle acque dello Stretto [FOTO e INTERVISTA]

12 Dicembre 2019 14:51

Reggio Calabria: questa mattina la presentazione ufficiale del 49° Tuffo in mare di Capodanno, le info ed i dettagli

Questa mattina a palazzo San Giorgio si è svolta la presentazione ufficiale del 49° Tuffo in mare di Capodanno “Mimí Fortugno” Città di Reggio Calabria tra Solidarietà, Arte, Cultura e Spettacolo. Presenti all’incontro, il Presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino ed il Presidente dell’Associazione Febiadi, Tonino Massara. L’Associazione Febiadi promuove e organizza la manifestazione dopo la scomparsa del suo fondatore il Comm. Demetrio Fortugno per tutti Mimì, il mitico direttore del lido comunale di Reggio Calabria. Nel 2014 il Tuffo in mare di Capodanno fu memorial “Mimi Fortugno” ma già dall’anno seguente si pensò che fosse giusto intitolare la Manifestazione al suo creatore; ecco che così l’evento diventa: Tuffo in mare di Capodanno “Mimi Fortugno” – Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’iniziativa, che conta ormai quasi mezzo secolo, accorpa altre iniziative non secondarie ma complementari che sono un tutt’uno con lo storico evento: Tuffo nella Solidarietà; Tuffo nell’Arte; Tuffo nella Cultura e da quest’anno anche il Tuffo nell’Impegno sociale – “Premio Giacomo Baesso”.

CRONOPROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

TUFFO NELL’ARTE- dal 14 al 28 dicembre – Galleria di Palazzo San Giorgio dalle ore 10.00 alle ore 19.00

-dal 14 al 15 esporrà TA.GE.DI. (Associazione genitori di adulti e bambini disabili) con le opere realizzate dai ragazzi dell’associazione con il supporto della pittrice Tina Nicolò e dei volontari,

-dal 16 al 28 si terrà una mostra con all’interno opere pittoriche e fotografiche a tema libero, volta a esaltare i talenti reggini e calabresi. Sono 28 in tutto gli artisti che parteciperanno alla mostra: Alessandro Allegra, Francesca Avenoso Rocco Carbone, Carmela Caruso (Carmelita), Marilena Cicciù (Marilena Mia), Daniele Chiovaro, Rossana Corsaro, Domenica Cosoleto e Haiqi Gao, Demetrio Cozzupoli, Anna Cuzzola, Edoardo De Carlo, Aldo Fiorenza, Giuseppe Greco, Basilio Mansueto, Mary Marino, Tiziana Marra, Grazia Marrapodi Lamma, Roberto Modafferi. Francesco Montenero, Vanessa Morabito, Demetrio Nicolò (Delò), Gisella Nocito, Francesca Perina, Roberto Pirrello, Raffaella Polifrone, Teresa Sapone, Antonio Scutellà e Francesco Tripodi;

– il 19 Sarà presente l’Associazione Reggina Fibromialgia con una propria campagna di sensibilizzazione dal 20 al 23 contemporaneamente esporrà l’associazione ART SCHOOL di Patrizia Polimeni con i lavori artistici effettuati dai propri ragazzi.

TUFFO NELLA CULTURA –Mercoledì 18 dicembre alle ore 16:30 Sala Ferri di Palazzo Alvaro

Convegno sui fondali marini in collaborazione con il Rotary club RC sud parallelo 38 e la Lega Navale italiana sezione RC sud – Pellaro.

I Relatori saranno:

Dott. Angelo Vazzana (Direttore dell’Ass. Museo di Biologia Marina e Paleontologia); Filippo Mallamaci (Esperto di Foto subacquee)

per l’occasione saranno proiettate numerose foto storiche di Reggio Calabria e in particolare del Lido Comunale a cura del Dott. Antonio Squillace e del Dott. Francesco Attisani.

TUFFO NELLA SOLIDARIETÀ “Vincenzo Bommarito” e nell’IMPEGNO SOCIALE – Premio “Giacomo Baesso”-Lunedì 23 dicembre alle ore 10:30, Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio

in collaborazione con:

Rotary Club RC sud Parallelo 38 che donerà una consolle Playstation e Associazione Biesse che donerà un tavolo da Ping Pong, entrambi, alla comunità socio educativa per minori del CE.RE.SO (Centro reggino di Solidarietà) di via Fondo Versace. Sarà, infine, consegnato il premio “Giacomo Baesso” ad una persona che nell’ambito della solidarietà e dell’impegno sociale si è particolarmente contraddistinta durante l’anno 2019. La scelta è ricaduta su Don Piero Catalano. Si farà un’ulteriore donazione di giocattoli didattici, materiali e attrezzature per la nuova sede dell’Associazione “Il volo delle Farfalle” – Evoluzione Autismo

49° TUFFO IN MARE DI CAPODANNO

“Mimi Fortugno”

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Mercoledì 1 gennaio 2020

Ore 10.00 Ultime iscrizioni;

Ore 11.15 Arrivo dei Tuffatori a bordo di veicoli grazie al Fiat 500 club Italia, al Vespa Club Italia, al Moto Club Ruote selvagge ed al Club Over drive 4×4 In acqua con i tuffatori saranno presenti il Canoa Kajak Club RC ed il Windsurf dello Stretto.

Animeranno gli spettatori le mascotte della Coop. Soc. Polis A.R.T.S.

Saranno presenti inoltre:

Comitato Italiano Paralimpico regionale Calabria;

BIC basket in carrozzina RC ASC Reggio Calabria

Ore 12.00 Tuffo in Mare di Capodanno

Si ricorda che è gradita la pre-iscrizione al tuffo in mare che si può effettuare presso la Galleria di Palazzo San Giorgio nei giorni della mostra, 16-28 dicembre, e sulla pagina facebook: Reggio Tuffo in mare di Capodanno “Mimi Fortugno”. Tutti coloro che effettueranno la pre-iscrizione riceveranno un gadget speciale.

