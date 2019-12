Reggio Calabria, proclamati i vincitori di “Un Tuffo nell’Arte” [NOMI]

29 Dicembre 2019 20:08

Reggio Calabria, proclamati i vincitori di “Un Tuffo nell’Arte”. Sono Tiziana Marra prima classificata per la giuria tecnica e Daniele Chiavari primo classificato per la giuria popolare

Si è conclusa il 28 dicembre la collettiva “Un tuffo nell’arte” ospitata presso la Galleria di Palazzo San Giorgio che fa parte della più ampia manifestazione “Tuffo in mare di Capodanno Mimì Fortugno Città Metropolitana di Reggio Calabria”. La giuria tecnica composta dai giudici: Nunzio Tripodi, Salvatore Palmeri e Patrizia Polimeni ha proclamato il primo e secondo classificato. Inoltre, un ulteriore premio è stato assegnato dalla giuria popolare attraverso dei voti sulla pagina facebook. La giuria ha quindi decretato al secondo posto ex equo: Vanessa Morabito e Rossana Corsaro; il primo posto a Tiziana Marra. Ha vinto il premio della giuria popolare l’artista Daniele Chiavari. “E’ stato molto difficile scegliere il vincitore- così Nunzio Tripodi – le opere sono diverse per tecnica e tipologia”. 28 gli artisti che hanno esposto le proprie opere presso la centralissima location Alessandro Allegra, Francesca Avenoso Rocco Carbone, Carmela Caruso (Carmelita), Marilena Cicciù (Marilena Mia), Daniele Chiovaro, Rossana Corsaro, Domenica Cosoleto e Haiqi Gao, Demetrio Cozzupoli, Anna Cuzzola, Edoardo De Carlo, Aldo Fiorenza, Giuseppe Greco, Basilio Mansueto, Mary Marino, Tiziana Marra, Grazia Marrapodi Lemma, Roberto Modafferi. Francesco Montenero, Vanessa Morabito, Demetrio Nicolò (Delò), Gisella Nocito, Francesca Perina, Roberto Pirrello, Raffaella Polifrone, Teresa Sapone, Antonio Scutellà, Francesco Tripodi. “Sono molto contento che gli artisti abbiano esposto le proprie opere presso la Galleria di Palazzo San Giorgio – ha sottolineato il promotore della manifestazione Tonino Massara, l’auspicio per il futuro è che la manifestazione sia storicizzata”. Appuntamento l’1 gennaio al Lido Comunale col “Tuffo di Capodanno”.

