3 Dicembre 2019 18:53

La segnalazione di un lettore a StrettoWeb: grosso topo morto in mezzo al marciapiede, proprio davanti all’ingresso della Procura generale di Reggio Calabria

Allarme topi a Reggio Calabria. L’ultima segnalazione giunge da un lettore che ha inviato alla nostra redazione le immagini scattate davanti all’ingresso della Procura generale, in via Cimino. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, si tratta di un grosso topo morto in mezzo al marciapiede. “Dove andremo a finire in questa città?“- si domanda amareggiato nostro lettore.

