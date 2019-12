Reggio Calabria: al Boccioni-Fermi presentato ufficialmente l’avvio delle attività della scuola quale test center AICA

23 Dicembre 2019 11:14

Reggio Calabria: presentato ufficialmente l’avvio delle attività della scuola quale test center AICA, che si svolgeranno nei laboratori di informatica dell’Istituto, sia nella sede Boccioni che nella sede Ferm

Giovedì 19 dicembre 2019, nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione superiore “Boccioni-Fermi”, diretto dalla Prof.ssa Anna Maria Cama, è stato presentato ufficialmente l’avvio delle attività della scuola quale test center AICA, che si svolgeranno nei laboratori di informatica dell’Istituto, sia nella sede Boccioni che nella sede Fermi. La formazione si svolgerà in ambito curriculare ed extracurriculare; infatti, gli alunni delle classi del biennio tratteranno il programma dei moduli base con i docenti di informatica e potranno così conseguire la certificazione ECDL. Saranno, poi, attivati, in orario pomeridiano, percorsi aperti a tutti per il conseguimento di certificazione EDCL Advanced e più precisamente: “Privacy e sanità” per l’indirizzo Sanitario; “Digital marketing” e/o “Informatica giuridica e diritto” per l’indirizzo Commerciale ed Agrario; “Ecdl cad 3D” e/o “Logic student” per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT). L’incontro ha previsto relazioni sul tema “Competenze digitali e valore dell’ECDL nella scuola”. E’ intervenuto il Prof. Roberto Nardone, docente presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Facoltà Ingegneria Informatica) che con grande immediatezza comunicativa ha “sponsorizzato” le numerose possibilità che un giovane, competente in campo informatico, può avere nel mondo del lavoro anche nella nostra città. Tali opportunità sono in sintonia con la richiesta occupazionale di esperti in automazione e in sviluppo di sistemi di telecomunicazioni, poiché al termine degli anni di studio universitari potranno essere affrontate queste tematiche con ottima dimestichezza, elaborando soluzioni specifiche per ogni settore applicativo, attraverso metodologie informatiche applicabili all’interno delle diverse realtà produttive. A testimonianza di quanto riferito dal prof. Nardone è intervenuto il dottor Lorenzo Musarella, che sta completando brillantemente il proprio dottorato di ricerca presso la Facoltà di Informatica della nostra Università Mediterranea. Con molta spontaneità ha trasferito agli studenti presenti il proprio entusiasmo e, soprattutto, il proprio orgoglio di essere rimasto a Reggio Calabria sia come studente che ora come professionista.

A supporto della necessità di competenze digitali per l’immediata occupazione è stata la relazione del Dott. Renato Marafioti, Presidente Associazione Culturale Format, AICA Calabria, Test Center Capofila AICA. Il dott. Marafioti ha illustrato al pubblico presente la “storia” dell’Aica, con inizio a Roma nel 1961, sotto la guida dal noto matematico Mauro Picone, che si è subito inserita nel contesto internazionale ed europeo, con un ruolo decisamente unico in Italia, aderendo all’ IFIP (International Federation for Information Processing), creando collegamenti con le associazioni statunitensi (IEEE , ACM ) fondando il CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies). Dal 2001 AICA è inoltre membro attivo di IT-STAR , gruppo di associazioni di informatica dei Paesi del Centro-Est Europa entrati nell’Unione Europea. Oggi in Italia AICA è sinonimo di garanzia e professionalità relativamente a temi della società digitale, giacché promuove attività che sono sviluppo e aggiornamento delle competenze digitali. Il dott. Marafioti ha puntualizzato, perciò, sulla scorta anche dell’intervento del prof. Nardone, l’importanza delle certificazioni informatiche e quanto sia rilevante la loro spendibilità nel mercato del lavoro, in cui crescente è la richiesta di competenze digitali avanzate (intelligenza artificiale (AI), big data, coding, cybersecurity, internet of things, sviluppo di applicazioni mobili).

Con il Test Center Aica attivato presso il Boccioni Fermi non solo alunni, docenti e personale interno allo stesso Istituto, ma anche le famiglie e gli interessati sul territorio potranno acquisire competenze IT certificabili. Lo studio e-learning in piattaforma consentirà di acquisire la skill card per accedere agli esami dei singoli moduli, le cui sessioni saranno organizzate nei laboratori d’informatica del Boccioni Fermi dai docenti Filippo Milli e Sebastiano Torre, Supervisori AICA per l’Istituto. A conclusione dell’incontro, ricco di informazioni utili e, sicuramente, al passo con i tempi attuali, il Dirigente Scolasticao Prof.ssa Anna Maria Cama, rivolgendosi soprattutto ai giovani, ha fortificato il significato di competenze digitali, abilità tecnologiche, che attraverso vari step possono arrivare a livelli avanzati. La consegna della prestigiosa targa “Test Center AICA” da parte del dott. Marafioti, nella veste di Presidente Associazione Culturale Format, AICA Calabria, Test Center Capofila AICA, al Dirigente Scolastico è l’inizio di un percorso costruttivo di ampliamento non solo dell’Offerta Formativa, ma, soprattutto, di elevazione dello standard culturale, formativo e professionale dell’ utenza dell’Istituto e del territorio di Reggio Calabria.

