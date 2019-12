Reggio Calabria: al Terminal Botteghelle la benedizione dei nuovi bus Atam

21 Dicembre 2019 18:11

Lunedi 23 dicembre alle ore 15.45, in occasione delle festività natalizie, presso il Terminal Bus di piazzale Botteghelle si terrà una Celebrazione eucaristica per il personale di Atam. A seguire, intorno alle 16.30, nel piazzale Botteghelle si terrà la benedizione dei 15 nuovi bus, appena acquistati dall’azienda, che insieme ad altri 15 nuovi bus in arrivo nei prossimi giorni, saranno in funzione a partire dal mese di gennaio. Successivamente alle 16.45 si terrà la consegna delle targhe ai pensionati Atam e la consegna dei doni ai figli dei dipendenti. Alle iniziative saranno presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore ai Trasporti, Smart City e Politiche Ue Giuseppe Marino e l’Amministratore Unico di Atam Francesco Perrelli.

