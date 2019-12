14 Dicembre 2019 11:39

Reggio Calabria: forte mareggiata a Bagnara, case completamente allagate

Una forte mareggiata si sta abbattendo in questi minuti a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Il forte maltempo e il tempestoso vento che stanno colpendo la regione in queste ore, stanno creando parecchi danni, questa mattina a Gioia Tauro una nave ha anche rotto gli ormeggi. La devastante mareggiata in atto a Bagnara sta allagando le abitazioni poste sul lungomare.

