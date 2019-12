Reggio Calabria: Stanza101 organizza il dibattito dal titolo “L’azione politica verso il comunitarismo”

6 Dicembre 2019 09:12

Sabato 07 dicembre dalle ore 18.00 nel salotto di Stanza101 si terrà una bella chiacchierata che avrà come oggetto “L’azione politica verso il comunitarismo”. Ospite d’eccezione Fabrizio Fratus, fra i fondatori ed animatori dell’importante think tank “Il Talebano” che con la sua azione culturale, impertinente sin dal nome che porta, è riuscita negli ultimi anni ad influenzare la politica italiana soprattutto sulle sponde sovraniste ed identitarie. La comunità, quindi, come valore politico su cui rinnovare positivamente una società, quella attuale, dove le relazioni sono diventate sempre più una dimensione economica e virtuale. Una realtà che ha impoverito il tessuto sociale creando un contesto dove la persona viene isolata nei suoi desideri e ridotta solo in termini di produzione ed efficienza, senza identità, senza fissa dimora, senza lavoro stabile, senza famiglia: il consumatore-schiavo perfetto già profetizzato da Pier Paolo Pasolini. La cittadinanza e la stampa è invitata a partecipare nella nuova sede di Stanza101 sita in via Muratori nr 2, nel pieno centro di Reggio Calabria, salendo da piazza Carmine verso piazza Castello).

