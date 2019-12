27 Dicembre 2019 17:00

Reggio Calabria, al Lido Comunale l’allestimento di uno stand solidale: il ricavato sarà donato al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Bianco Melacrino Morelli

“A volte ci chiediamo “cosa posso fare per aiutare chi ha bisogno” o magari “come posso fare”? Bene, adesso si può fare qualcosa di concreto“, è quanto scrive in una nota la Responsabile eventi dell’associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908, Silvia Belmonte. “Giorno 29 dicembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:00, al Mercante in Fiera, organizzato dall’associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908 presso la Rada Giunchi (lido comunale di Reggio Calabria), troverete uno stand solidale, dove l’intero ricavato di ciò che verrà acquistato, (e se vorrete potrete donare qualcosa) sarà utilizzato per l’acquisto di presidi medici e materiale didattico, che saranno donati al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Bianco Melacrino Morelli di Reggio Calabria. Aiutaci a regalare un sorriso”, conclude.

Valuta questo articolo