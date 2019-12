Reggio Calabria, lo sportello del consumatore: “l’ASP ha provveduto alla nomina del presidente per la Commissione Medica per il rilascio delle idoneità alla guida per gli utenti speciali”

10 Dicembre 2019 11:06

Reggio Calabria, lo sportello del consumatore: “dopo la nostra segnalazione dell’Ottobre scorso l’ASP ha finalmente provveduto alla nomina del presidente per la Commissione Medica locale per il rilascio delle idoneità alla guida per gli utenti speciali”

“Dopo la nostra segnalazione dell’Ottobre scorso l’ASP ha finalmente provveduto alla nomina del presidente per la Commissione Medica locale per il rilascio delle idoneità alla guida per gli utenti speciali. Tuttavia, ad oggi, persiste un enorme arretrato che non viene smaltito: parliamo di circa 300 istanze che difficilmente verranno prese in considerazione in tempi brevi dato che la Commissione si riunisce solo una volta a settimana”, è quanto scrive in una nota lo sportello del consumatore. “Viste le numerose segnalazioni, invitiamo la Commissione Straordinaria dell’ASP di Reggio Calabria, nelle persone del dott. Giovanni Meloni, dott.ssa Maria Ippolito e dott. Domenico Giordano, a provvedere a questa situazione eccezionale, venutasi a creare certo non per colpa degli utenti, ordinando alla Commissione Medica locale di riunirsi più volte a settimana in modo da smaltire l’arretrato, salvo poi tornare alla normalità una volta esaurito il pregresso. Ringraziamo il Segretario della Commissione sig. Domenico Ligato che, nonostante una grande pazienza e dedizione, non può certo risolvere autonomamente il problema”, conclude la nota.

