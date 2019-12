6 Dicembre 2019 16:04

Reggio Calabria, il cassone si è staccato durante la marcia in via Monsignor de Lorenzo

Paura a Reggio Calabria nella tarda serata di ieri quando un cassone di un compattatore dell’AVR, si è sganciato in via Monsignor de Lorenzo durante la marcia. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno rialzato il cassone. Per fortuna il conducente del mezzo è rimasto illeso e non ci sono stati danni a persone o cose.

