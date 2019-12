Reggio Calabria: modifica della sede di consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta

12 Dicembre 2019 17:24

Raccolta porta a porta a Reggio Calabria, cambia la location di consegna dei kit

Avvisiamo i cittadini che DA LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019 presso gli UFFICI COMUNALI DEL SERVIZIO ANAGRAFE (piano terra), ubicati in Via Torrione Prolungamento 2/N, è stato istituito il punto di consegna dedicato al ritiro o alla sostituzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta.

Tale punto di consegna osserverà il seguente orario di apertura:

– LUNEDÌ DALLE 08:30 ALLE 12:30.

– GIOVEDÌ DALLE 08:30 ALLE 12:30.

Ricordiamo che per il RITIRO GRATUITO del kit, bisogna munirsi della tessera sanitaria e di un documento d’identità, riferiti all’intestatario dell’utenza TARI. L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita IVA e documento di riconoscimento. Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

