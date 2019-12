A Reggio Calabria il primo screening solidale delle patologie carotidee per la prevenzione dell’ictus cerebrale

2 Dicembre 2019 09:40

Reggio Calabria: successo per il primo screening solidale delle patologie carotidee per la prevenzione dell’ictus cerebrale organizzato dal Rotaract club

Grande successo per il primo screening solidale delle patologie carotidee per la prevenzione dell’ictus cerebrale organizzato dal Rotaract club Reggio Calabria. In Italia l’ictus è la terza causa di morte, dopo le malattie ischemiche del cuore e le neoplasie. Oggigiorno, tuttavia, le statistiche ci riportano meno casi di mortalità dovuti all’ictus, ma si registra un aumento del numero totale degli eventi e delle persone colpite che convivono con importanti disabilità. Ci troviamo perciò a fronteggiare un fenomeno che da un lato vede un miglioramento di terapie, cure disponibili e organizzazione della presa in carico, mentre dall’altro registra un incremento della spesa sanitaria nazionale. Il tutto pone domande di riorganizzazione e di prevenzione, domande alle quali il Rotaract Club Reggio Calabria ha deciso di dare delle risposte agendo sul territorio. Difatti, nella giornata di sabato 30 novembre, i ragazzi del Rotaract, grazie alla collaborazione ed alta professionalità del Dott. Santo Marino, Chirurgo Vascolare del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria, hanno effettuato gratuitamente l’Ecocolordoppler dei Tronchi Sovraortici presso la Casa della Salute “La Vela”, gentilmente messa a disposizione dal Dott. Vincenzo Amodeo.

Il Rotaract Club Reggio Calabria è da sempre impegnato in azioni di service concrete, vicine alla propria comunità. La salute è una cosa seria, viene prima di ogni altra cosa, ed i ragazzi del Rotaract lo sanno bene, per questo motivo molte delle loro attività guardano in questa direzione ed offrono le proprie professionalità a chi ne ha più bisogno e trova difficoltoso pagare un esame di per se costoso: “Attraverso questo service – afferma Fabienne Marino, Presidente del Rotaract Club Reggio Calabria – vogliamo che la nostra comunità sia informata e prevenga, tramite piccoli accorgimenti, l’insorgere di questa patologia. Abbiamo dato il via al primo screening in programma per l’anno sociale 2019/2020. Numerosa la partecipazione di coloro i quali hanno usufruito dell’evento, riscontrando l’utilità del servizio e incoraggiandoci a ripeterlo periodicamente visto l’importanza della patologia in essere. Con lo spirito ed i valori che appartengono alla grande famiglia Rotariana, seguiranno degli altri eventi che toccheranno diverse patologie, questo a dimostrazione del senso di appartenenza alla nostra città e a tutte le persone che hanno bisogno di essere informate ed aiutate.” Queste attività dimostrano l’importanza dei Club Service presenti sul territorio: i ragazzi del Rotaract Club Reggio Calabria, club storico della città che vanta cinquant’anni di storia, ne sono un fulgido esempio.

