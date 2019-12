Reggio Calabria, pregiudicato scappa all’alt: arrestato dopo rocambolesco inseguimento di 8km con incidente [DETTAGLI]

12 Dicembre 2019 12:12

Reggio Calabria, arrestato dai Carabinieri pregiudicato rosarnese già noto alle Forze di Polizia

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Gioia Tauro, nell’ambito del contrasto alla criminalità diffusa e del controllo capillare del territorio della Piana di Gioia Tauro, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, Antonio Furuli, classe ’77, pregiudicato rosarnese, già noto alle Forze di Polizia per precedenti di rapina a mano armata. In particolare, durante un normale servizio perlustrativo, i militari della pattuglia radiomobile incrociano, proveniente a forte velocità dall’opposto senso di marcia, il veicolo condotto dal 42enne rosarnese. Insospettiti, i militari hanno deciso di fermarlo, ma il conducente aumentava ancor di più la velocità nel tentativo di seminare la pattuglia dell’Arma. Repentina la reazione dei militari, i quali si sono posti sulla scia dell’uomo.

L’inseguimento, protrattosi per circa 8 chilometri lungo le vie del centro cittadino, si è concluso sulla Via Nazionale 18 di Rosarno e ha visto coinvolta anche una pattuglia della Polizia che è sbandata e investito ferendo lievemente due pedoni. L’inseguimento si è concluso quando l’uomo ha impattato contro un marciapiede, determinando la rottura del cambio dell’autovettura e l’arresto del veicolo. Immediatamente i militari hanno fermato e tratto in arresto l’uomo, il quale non ha negato le sue responsabilità. L’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria palmese. Inoltre, sono state comminate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per un valore di 300 euro circa.

Valuta questo articolo